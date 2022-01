Vaccinazioni a scuola, parte bene la campagna: somministrate già 1.614 dosi

È partita a gonfie vele la campagna vaccinale anti Covid nelle scuole partenopee. Sono nove i plessi scolastici in cui si sono svolti 11 appuntamenti, parte di un programma (già fissato fino all'11 febbraio) che proseguirà per i prossimi mesi.

Ad oggi le inoculazioni, per una platea che va dagli alunni delle scuole dell'infanzia fino a quelli delle superiori, sono state 1.614, di cui 1.296 prime dosi. Dall'Asl Napoli 1 Centro sono stati resi noti anche i dati quartiere per quartiere. La più alta richiesta vaccinale delle comunità scolastiche si è segnalata a San Giovanni a Teduccio, Barra, al Vomero, alla Sanità.

Al momento è comunque segnalato un calo di somministrazioni, questo a causa dell'alto tasso di contagi a scuola: nelle ultime due settimane se ne contano 1.375, di cui quasi la metà (610) nelle primarie.

Una flessione che non preoccupa l'Asl, anche perché l'obiettivo di portare a breve a 20 gli hub nelle scuole non solo pare raggiungibile ma oramai anche ampiamente superabile. Sono molti, infatti, i dirigenti scolastici che chiedono di allestire nei loro istituti dei centri vaccinali, questo anche allo scopo di invogliare gli alunni a vaccinarsi e superare l'attuale situazione - tra positivi, contatti e quarantene - in cui non è affatto semplice garantire la regolarità delle lezioni.