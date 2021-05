Anm, conclusa la campagna vaccinale per i dipendenti

Si è conclusa oggi la vaccinazione dei dipendenti Anm all'interno del centro vaccinale allestito da Eav a Napoli per gli addetti del trasporto pubblico. In totale sono stati circa 1.000 i dipendenti dell'azienda di trasporto napoletana vaccinati nell'hub Eav, la restante parte aveva già ricevuto la vaccinazione negli hub regionali.

"Ringrazio Umberto De Gregorio - commenta l'Amministratore Unico di Anm Nicola Pascale - e il suo impegno per un settore che è sempre stato al servizio dei cittadini in tutta la pandemia. Da oggi ci sentiamo più sicuri con l'immunizzazione dei dipendenti, in una città che grazie alle vaccinazioni di massa sta riprendendo pian piano i suoi ritmi naturali. Lo confermano gli aumenti della frequentazione dei nostri mezzi pubblici in tutte le aree cittadine. Questa pandemia ha messo alla prova chi ha continuato a servire il pubblico e il personale di Anm non ha mai rinunciato a essere in prima linea. Da oggi lo sarà con ancora maggiore serenità".

Soddisfazione espressa anche da Marco Gaudini Assessore ai trasporti del Comune di Napoli: "Finalmente - afferma - tutti i lavoratori del trasporto pubblico locale della città sono stati vaccinati. Donne e uomini che in questi mesi difficili non si sono mai risparmiati per offrire un servizio pubblico essenziale. Adesso mi auguro si possa proseguire con i lavoratori dell'indotto a cominciare dagli addetti ai servizi di pulizia e vigilanza".

"I lavoratori del trasporto - ha dichiarato Umberto de Gregorio Presidente dell’EAV - sempre in prima fila nella pandemia meritavano una corsia attenzionata. Eav con la Regione Campania è stata felice di mettere a disposizione uomini e mezzi a favore di tutti i lavoratori".