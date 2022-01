Over 50, ultimo giorno per vaccinarsi prima delle multe: che cosa succede da domani

È oggi l'ultimo giorno utile per la prima dose obbligatoria di siero anti-Covid agli ultra 50enni non vaccinati né guariti, platea a Napoli stimata in circa 40mila persone. Da domani per loro potrebbe scattare la multa una tantum di 100 euro che emetterà automaticamente l'Agenzia delle Entrate.

Inoltre dal 15 febbraio, per lavorare, dovranno – al contrario degli under 50 – presentare il Green pass rafforzato che si ottiene con guarigione o vaccinazione ma non con il tampone. Agli over 50 non vaccinati non soltanto sarà negato l’accesso al luogo di lavoro, ma il loro titolare dovrà attribuire anche le penali previste, dai 600 ai 1.500 euro, saranno assenti ingiustificati e non avranno diritto allo stipendio (sebbene non verranno licenziati). Lo stesso vale per chi è in smart working.

La multa dell'Agenzia delle Entrate

Tornando alla multa da 100 euro, questa scatta attraverso controlli incrociati tra i dati dei residenti con l'anagrafe vaccinale e con la tessera sanitaria.

L'ultima chiamata per vaccinarsi prima delle sanzioni

L’ultima opportunità di vaccinarsi, a Napoli, si può cogliere (senza prenotazione) all’hub vaccinale della Mostra d’Oltremare dalle 9 alle 18 e alla Fagianeria del Bosco di Capodimonte negli stessi orari, nonché in tutte le sedi Asl fino alle 16,30. È possibile anche vaccinarsi nelle farmacie e dai medici di famiglia aderenti alla campagna vaccinale, ma in questo caso la prenotazione è necessaria.