Vaccini anti-Covid, superata in Campania quota 8 milioni di somministrazioni

E' stata superata nel pomeriggio di sabato quota 8 milioni di somministrazioni in Campania per il vaccino anti-Covid. E' quanto reso noto dall'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Complessivamente al momento sono stati vaccinati con la prima dose 4.223.018 cittadini. Di questi 3.697.104 hanno completato la vaccinazione con la seconda dose. Sono invece 79.937 le terze dosi.

Le somministrazioni effettuate sono state finora in totale 8.000.059. In Campania è stata raggiunta la soglia dell'80% di vaccinati con ciclo completo pari a 4.083.236.

"Avanti col piano Campania sicura", si legge in un post del Presidente della Regione Vincenzo De Luca su Facebook.