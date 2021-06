Vaccinazioni, la Campania si avvicina a quota 4 milioni: i dati della campagna

Sono 3.812.135 le somministrazioni totali di vaccino anti-Covid effettuate in Campania. Il dato è dell'Unità di crisi della Regione Campania ed è aggiornato alle ore 17 di oggi, martedì 8 giugno. Rispetto alla stessa ora di ieri, sono 57.630 le somministrazioni in più.

In tutto, 2.720.082 cittadini hanno ricevuto la prima dose, e 1.092.053 anche la seconda.

Alla Regione sono state consegnate 4.106.275 dosi e di queste ne sono state già usate, in termini percentuali, il 92,84%.

Nel dettaglio, le donne vaccinate hanno superato quota due milioni, per la precisione sono 2.020.077, gli uomini si attestano a quota 1.792.058.

Napoli con 1.922.815 somministrazioni risulta la città maggiormente raggiunta dal vaccino. Seguono Salerno con 729.238 vaccinati, Caserta (617.989), Avellino (302.684) e Benevento (232.749).

"Immunità di gregge vicina"

Intanto il Corriere della Sera ha effettuato un'analisi dei dati dell'ultima settimana sulle inoculazioni dei vaccini anti-Covid in Italia, dalla quale emerche che il 70% dei cittadini campani, se la campagna vaccinale nella nostra regione dovesse proseguire con l'attuale ritmo, potrebbe essere immunizzato entro il 20 agosto, cioè 11 giorni prima della media nazionale e prima di tutte le altre regioni.