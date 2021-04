Vaccinazioni: completata prima dose agli over 80 deambulanti, ora Janssen in farmacia

Diffusi i dati aggiornati sulla campagna vaccinale in Campania. Indietro gli over 80 non deambulanti e i caregiver

"Nella giornata di ieri è stata completata la somministrazione del vaccino al 100 per cento degli ultraottantenni deambulanti registrati in piattaforma".

Così la Regione Campania nel consueto bollettino sulla campagna vaccinale anti-Coronavirus ha annunciato il completamento ufficiale delle vaccinazioni alla categoria degli over 80 deambulanti. Intanto, prosegue la nota di Palazzo Santa Lucia, "prosegue a pieno ritmo la vaccinazione riservata agli ultraottantenni non deambulanti".

I dati complessivi

Ad oggi, complessivamente, sono stati vaccinati con la prima dose 966.319 cittadini della Regione. Di questi 378.189 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state in totale 1.344.508. Infine la Regione precisa - in fatto di aspetti tecnici - che "la piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste".

Le categorie meno vaccinate

Tra chi ha avuto fin qui la possibilità di iscriversi alla piattaforma web, la percentuale più bassa di vaccinati è quella della categoria dei Conviventi-Caregiver (vaccinati con la prima dose al momento al 33%) seguita da quella degli over 80 non deambulanti (ferma al 44,79%).

Le novità: J&J e l'inchiesta

Il vaccino Johnson & Johnson (Janssen), dopo una iniziale sospensione, ha avuto il via libera dall'Ema e presto arriverà anche in Campania. Pronte a somministrarlo le farmacie (qui la lista completa) cui saranno destinate queste dosi.

Intanto la Procura di Napoli sta indagando sui cosiddetti "furbetti del vaccino", cioè una lista di un centinaio di persone che si sarebbero iscritte come fragili o caregiver senza averne diritto e cui sarebbe già stato somministrato il siero.