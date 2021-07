Vaccini anti-Covid, due dosi per 2,8 milioni di cittadini campani

Sono circa 2,8 milioni (2.795.410 per la precisione) i campani che hanno ricevuto due dosi del vaccino anti-Covid. E' quanto emerge i dati sulla campagna vaccinale nella nostra regione aggiornati alle ore 8.00 del 25 luglio 2021.



Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.503.376 cittadini. Le somministrazioni effettuate in Campania sono state fino ad ora 6.298.788 in totale.

Tutti i dati sulla campagna vaccinale in Campania

Prime dosi Pfizer, open day alla Mostra d'Oltremare

L’ASL Napoli 1 Centro ha programmato per martedì 27 luglio, dalle 8 alle 18 presso l'hub della Mostra d'Oltremare, una nuova opportunità di ricevere la prima dose di vaccino. L’open day prima dose sarà aperto a tutte le fasce d’età ed il vaccino previsto è del tipo a mRNA (Pfizer) con seconda dose prevista a 21/35 giorni.

L’open day é aperto ai soli cittadini residenti a Napoli di tutte le fasce di età. Per prenotare basta collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi a disposizione. Verrà richiesto il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria, un riferimento di cellulare e la mail del vaccinando.

Il centro vaccinale ed il tipo di vaccino del tipo a mRNA (Pfizer), nonché il giorno e l’orario saranno confermati attraverso SMS che assume valore di convocazione e dovrà essere esibito all’arrivo presso il centro.