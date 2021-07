Vaccini anti-Covid, oltre 2,3 milioni di campani completamente immunizzati

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comunicato i dati sulla campagna vaccinale anti-Covid in Campania aggiornati alle ore 17.00 del 14 luglio 2021.



Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.432.245 cittadini. 2.333.543 sono quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose.



Tutti i dati sulla campagna vaccinale in Campania

Le somministrazioni effettuate sono state, dunque, 5.765.788 in totale.