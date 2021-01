Vaccino anti-Covid, Locatelli: "Somministrazione va molto bene in Campania"

"Si sta già correndo e adesso l'obiettivo è arrivare a completare il milione e 800mila operatori sanitari, personale e ospiti delle Rsa entro fine febbraio". A dirlo è il Prof. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, membro del Comitato Tecnico Scientifico a supporto del Governo per l'emergenza Coronavirus, parlando della campagna di vaccinazione nel corso di una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano

Per quanto riguarda la somministrazione del vaccino anti-Covid, la Campania è tra le regioni promosse al momento da Locatelli: "C'è una disomogeneità che deve essere colmata al più presto: in alcune regioni si sfiora già l'80 per cento delle somministrazioni rispetto alle dosi ricevute, altre devono e possono far meglio. Non voglio far alcun tipo di polemica, ma chiaramente la Lombardia ha margini di miglioramento. E anche vero che siamo solo all'inizio, le Regioni che hanno prestazioni migliori spero siano da stimolo. Va molto bene, ad esempio, il Lazio, ma anche la provincia di Trento, la Puglia, la Sicilia e la Campania. Chi dice che non siamo partiti bene non fai conti con una realtà che in questo momento ci vede secondi in Europa".

In merito all'approvazione del secondo vaccino, quello di Moderna, Locatelli aggiunge: "E' un bellissimo regalo, perché abbiamo così già due vaccini dal profilo di sicurezza più che rassicurante e con un'efficacia importantissima. Solo con Pfizer e Moderna arriveremo a 62milioni di dosi nel 2021, la maggior parte delle quali nel primo semestre. Il che significa che solo con questi due vaccini raggiungeremo quota 31 milioni di italiani immunizzati dopo prima e seconda dose. E poi, ricordo, per il secondo semestre dell'anno si andranno ad aggiungere le altre piattaforme vaccinali che sono ormai avviate verso la fase di approvazione".