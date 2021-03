Vaccinazione a Totti, De Luca: "Mi auguro non gli succeda come è capitato a me"

Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto intervento su Facebook del venerdì, ha anche citato la possibilità vengano a breve vaccinati alcuni vip.

"In questi giorni ho sentito che il governo nazionale sta pensando di vaccinare alcuni personaggi famosi per dare il buon esempio: dalla Vezzali a Totti. Mi auguro che a Totti non capiti quello che è capitato a qualcuno di noi e non subisca tra qualche tempo una piccola campagna di sciacallaggio mediatico perché si è vaccinato".

"È capitato a me quando l'anno scorso ho fatto il vaccino Pfizer per infondere fiducia", ha concluso il governatore.