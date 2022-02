Vaccini anti-Covid, a Napoli 2 milioni di somministrazioni. L'Asl: "Non recatevi soltanto nei grandi hub"

L'Asl Napoli 1 Centro ha reso noti i dati sulle somministrazioni di vaccini anti Covid: sono quasi 2 milioni le dosi inoculate nei centri vaccinali partenopei dall'inizio della campagna vaccinale.

Aggiornati i calendari dei punti vaccinali

L'attività degli hub vaccinali di Napoli prosegue e l'Asl Napoli 1 Centro, competente sul territorio del comune di Napoli e dell'isola di Capri, ha aggiornato il calendario della rete dei punti vaccinali "affinché la risposta possa essere adeguata all'attuale domanda".

Il centro vaccinale della Mostra d'Oltremare sarà aperto tutte le mattine da lunedì a venerdì per gli over 12, il pomeriggio del giovedì e l'intera giornata di sabato per la fascia di età 5-11 anni; la Fagianeria del Bosco di Capodimonte sarà aperta tutte le mattine, tranne il sabato dalle 9 alle 18. La giornata dedicata ai vaccini sull'isola di Capri sarà giovedì 24 febbraio, dalle 9 alle 13 per gli over 12 e dalle 13.30 alle 16.30 per la fascia 5-11.

"Non recatevi solo negli hub"

"Resta invariato - ricorda l'Asl - l'invito a non recarsi solo presso i grandi hub vaccinali bensì di sfruttare in pieno l'offerta garantita ai cittadini che è strutturata attraverso vari centri distribuiti in modo capillare su tutto il territorio. Si può ricevere il vaccino presso i distretti sanitari di base, la rete delle farmacie e dai medici di medicina generale nonché presso i pediatri di libera scelta e presso gli istituti scolastici che aderiscono alla campagna vaccinale".

L'Asl ricorda inoltre che "l'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di Napoli e provincia e l'Asl Napoli 1 Centro, in collaborazione tra loro, e grazie alla disponibilità offerta da numerosi medici volontari in pensione, continuano ad assicurare un numero verde a disposizione della cittadinanza, che fornisce riscontro a possibili quesiti di natura strettamente medico-scientifica anche per i genitori che si apprestano a decidere di vaccinare i figli in fascia di età 5-11, sulla base delle direttive fornite dai documenti elaborati dal Ministero della Salute, dall'Iss, dall'Aifa e dall'Ema. Il numero verde 800.95.44.27 è attivo dalle ore 9 alle ore 14 dal lunedì al venerdì. Si conferma inoltre il servizio di ascolto telefonico 'sostegno psicologico' già attivo dal mese di ottobre ai numeri: 081-2549083, 081-2549283 e 081-2548410 anche per i genitori che si apprestano a decidere di vaccinare i figli in fascia di età 5-11".