Covid-19, al via la nuova campagna di vaccinazioni: dove e come partecipare

Al via da ieri, anche a Napoli, la nuova campagna di vaccinazione contro il Covid-19. La cosiddetta "quarta dose", contro le varianti che si stanno diffondendo in questi ultimissimi mesi, viene somministrata attraverso i vaccini bivalenti Cominarty e Spikevax.

L'hub di vaccinazione è quello della Fagianeria, nel Parco di Capodimonte, ma è possibile ottenere la quarta dose (o anche una dose precedente, per chi non si sia vaccinato a tempo debito) anche nei centri dell'Asl Napoli 1 e nelle farmacie aderenti alla campagna vaccinale. Al momento non è prevista alcuna prenotazione, che scatterà nel caso di aumento richieste.

L'Ansa ha riportato che ieri mattina si sono vaccinate 93 persone a Capodimonte, quasi tutti nella fascia di età che va tra i 60 e i 79 anni.

In questi giorni l'Asl Napoli 1 Centro dovrebbe inviare degli sms ai cittadini per spingerli alla vaccinazione, così da – soprattutto nel caso degli anziani – aiutarli ad affrontare in maggiore sicurezza l'autunno alle porte.