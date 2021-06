Bollettino vaccinazioni: da ieri 70mila nuove somministrazioni

In Campania sono state in totale 3.542.599 le somministrazioni di vaccino anti Covid-19, fino alle ore 17 di oggi. A comunicarlo è l'Unità di crisi regionale nel consueto bollettino sulla campagna vaccinale in regione.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.470.056 cittadini, di questi 1.072.543 hanno ricevuto la seconda dose.

Nelle ultime 24 ore quindi 62mila persone hanno ricevuto la loro prima dose, e 8mila la loro seconda inoculazione.