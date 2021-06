Vaccini Covid in Campania: più di un milione di persone hanno avuto anche la seconda dose

Più di un milione di campani hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose del vaccino anti-Covid. Per la precisione sono 1.064.291 le seconde dosi di vaccino somministrate in Campania. A comunicarlo è l'Unità di crisi della Regione che, nel bollettino quotidiano, riporta anche come siano state 3.795.575 le dosi consegnate al territorio e 3.472.894 quelle somministrate.

Sono quindi 2.408.603 i cittadini che hanno ricevuto la prima dose.

Le donne rappresentano la maggioranza di coloro che hanno ricevuto il vaccino: sono il 1.844.778, in termini percentuali il 53,12%. Gli uomini si attestano sul 46,88% (1.628.116).

Dando uno sguardo alla distribuzione per categoria si nota che: gli over 80 vaccinati sono 458.788; gli over 70 383.433; quelli over 60 301.526; gli over 50 389.971; gli over 40 147.311. La categoria maggiormente rappresentata nel report resta quella dei "soggetti fragili e caregiver" con 977.480 vaccinati.