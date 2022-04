Due metri e 340 chili: l'uovo da record arriva da Napoli (VIDEO)

Un uovo gigante. Due metri di altezza, 340 chili di cioccolato purissimo e una decorazione degna di un affresco. E' il regalo di Gay Odin a Procida, capitale della Cultura 2022. I maestri artigiani dell'azienda napoletana hanno realizzato l'uovo da record e per farlo hanno impiegato undici giorni: quattro per per realizzare la forma, una settimana per la decorazione.

"Ne realizziamo uno per ogni Pasqua e ogni volta lo dedichiamo a un avvenimento importante per la nostra città - racconta Davide Maietta, responsabile produzione di Gay Odin - Per noi è anche un buon augurio dopo due anni di pandemia, dopo la guerra e dopo il rincaro dei costi che sta colpendo anche l'industria del cioccolato".