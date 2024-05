A Caivano arriva l'università: "Qui per offrire una possibilità di rilancio ai tanti talenti che meritano un'occasione"

E' stato sottoscritto nella mattinata di sabato alla presenza della ministra dell’Università e della ricerca Annamaria Bernini e del prefetto Filippo Dispenza, coordinatore della commissione straordinaria del Comune di Caivano, il protocollo d'intesa per la realizzazione del polo universitario. Erano presenti anche il rettore della “Federico II” Matteo Lorito, dell’università “Suor Orsola Benincasa” Lucio D’Alessandro, e Gianfranco Nivoletti della "Luigi Vanvitelli", che sarà l’università capofila del progetto.

"Oggi a Caivano arriva l’università. Avevo detto che il Governo era qui per restare e lo dimostriamo con i fatti: il commissario straordinario per il Comune di Caivano Filippo Dispenza e il rettore della università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" Gianfranco Nicoletti hanno firmato il comodato d’uso dei locali che saranno a disposizione degli atenei. A loro va un grande grazie che va esteso a tutti i rettori campani e al commissario straordinario di Governo, Fabio Ciciliano. Nasceranno percorsi di studio che rispondono alle esigenze del territorio. Qui ragazze e ragazzi potranno trovare tutti gli strumenti necessari per seguire le proprie ambizioni, i loro sogni. L'università non è solo studio e apprendimento, ma formazione di cittadine e cittadini consapevoli. Gli atenei sono strumenti di cambiamento e riqualificazione e qui a Caivano saranno più potenti che mai. I territori parlano e noi abbiamo il dovere di ascoltarli. Caivano è un Comune che nel passato è stato ferito, ma ora è pronto per il proprio riscatto. L'università è qui per offrire una possibilità di rilancio ai tanti talenti che meritano un'occasione. Ma questo è solo un modello", ha affermato la ministra Bernini.

Ciciliano: "Caivano faro di speranza e modello di rinascita"

"È un giorno di grande gioia, nasce il polo universitario di Caivano. Questo progetto, parte integrante del piano straordinario per il rilancio del territorio, è stato sostenuto e promosso fin dal primo giorno, circa 8 mesi fa, dalla struttura commissariale che ho l'onore di presiedere. Voglio ringraziare di cuore il ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini e tutte le università della Campania per la loro determinazione nel rendere questo sogno una realtà. In un'area di oltre 3800 metri quadrati, sorgeranno le facoltà di scienze motorie, agraria, scienze infermieristiche ma anche altre. Questo non promuoverà solo la cultura e la formazione, ma rappresenta un simbolo di rinascita e di speranza per un territorio che, fino a poco tempo fa, era noto per tristi eventi e per la criminalità. Costruire un'università qui, dove un tempo regnavano nefandezze e spaccio, ci deve rendere fieri come cittadini italiani. Caivano non è più famosa per tragici avvenimenti, ma è un faro di speranza e un modello di rinascita che funziona", afferma il commissario straordinario di governo Fabio Ciciliano.

Lorito (Federico II): "A Caivano corsi di laurea e una academy"

"La Federico II sostiene il progetto Caivano, oltre che con corsi di laurea anche con una academy sui temi della gestione del verde e della transizione ecologica e una sulle arti e mestieri, che avranno sede nella nuova struttura in costruzione. Oggi è stata una bella giornata, il ministro ha visitato gli stand del dipartimento di Agraria nella villa comunale con dimostrazioni, esperimenti ed esposizioni realizzati insieme agli studenti dell'Istituto superiore 'Francesco Morano' di Caivano'". Questo il commento di Matteo Lorito, rettore dell'università degli studi di Napoli Federico II, che ha accompagnato il ministro Anna Maria Bernini nella visita agli spazi espositivi della Villa Comunale di Caivano in cui sono stati allestiti laboratori agritech e di verde verticale, illustrati dalla professoressa Chiara Cirillo insieme al direttore del dipartimento di Agraria, Danilo Ercolini, e laboratori realizzati dagli studenti del liceo Morano di Caivano.