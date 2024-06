L'Unione ciechi risponde alle polemiche: "Non abbiamo abbandonato i soci"

C'è burrasca nella sezione napoletana dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti. Dopo la manifestazione del 19 giugno, in cui oltre 200 non vedenti hanno sfilato per le strade di Napoli denunciando l'assoluta mancanza di assistenza, arriva la risposa di Giuseppe Ambrosino, commissario della sede locale dal 1 marzo 2024.

"Accetto la protesta e anche la contestazione - afferma - ma sono state dette cose non vere. Non è vero, per esempio, che con il commissariamento sono stati annullati tutti i servizi. Forniamo assistenza per le pratiche pensionistiche, corsi di Braille, assistenza psicologica, curiamo le pratiche per gli abbonamenti ai trasporti".

La sezione napoletana dell'Uici è stata commissariata nell'autunno 2023, a seguito di alcune irregolarità amministrative evidenziate dal comitato regionale. Per i manifestanti si è trattata solo di una vendetta interna per chi si era opposto alla candidatura nelle liste della Lega del presidente nazionale Mario Barbuto.

"Non voglio entrare nel merito della polemica - prosegue Ambrosino - Ognuno ha il diritto di avere le proprie idee. Io credo che i commissariamenti non siano mai auspicabili. Certamente a qualcosa siamo stati costretti a rinunciare. Per esempio abbiamo dovuto eliminare i campi estivi. Per noi hanno un costo notevole e noi ci troviamo con un disavanzo di bilancio di oltre 26mila euro nel 2023. Per rientrare abbiamo anche fittato alcuni nostri locali alla produzione del nuovo film di Alessandro Gassman. E' chiaro che con un commissario alcune attività secondarie vengano eliminate, ma la struttura portante dei nostri servizi è intatta, come è possibile verificare anche sul sito".

Sulla richiesta di elezioni immediate che superino la fase commissariale, Ambrosino ha un'idea chiara: "fosse per me le indirei anche domani, ma non posso farlo. Ciò avverrà quando il Comitato regionale riterrà che i motivi che hanno portato al commissariamento sono stati superati. Sono vicino ai soci che hanno protestato. Dal mio punto di vista, però, la querela portata avanti da alcuni di loro contro il Regionale non fa altro che danneggiare la sede napoletana".