Brutte notizie per i fans di Un Posto al Sole. Questa sera, 27 aprile 2021, la soap non andrà in onda per lasciare spazio al collegamento con il Senato della Repubblica sulle dichiarazioni di voto a seguito delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza.