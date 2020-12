Un Posto al Sole non andrà in onda il 31 ma prepara una sorpresa per Capodanno

Un Posto al Sole non andrà in onda come al solito la sera del 31 dicembre per lasciare spazio al messaggio di fine anno di Mattarella, ma riprenderà il primo gennaio con un doppio appuntamento.

"Cari ragazzi, come sempre stasera Un posto al sole Rai non andrà in onda per lasciare spazio al discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Appuntamento venerdì 1º gennaio 2021 con una doppia puntata a partire dalle 20:25 su Rai3! Buon anno a tutti". scrive su Facebook Roberto Polizzy Carbonelli.

"Un posto al sole Rai torna venerdì 1º gennaio con un doppio appuntamento a partire dalle 20:25 su Rai3! Buon anno nuovo a tutti!", annuncia Michelangelo Tommaso.