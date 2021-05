Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 maggio: addio ai Cantieri?

Trame delle puntate giorno per giorno

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 maggio, le trame delle puntate giorno per giorno della soap in salsa partenopea.

3 maggio

Franco conduce privatamente delle indagini che lo porteranno a rischiare. Samuel cerca di conquistare Speranza, corteggiandola. Vittorio anche subisce il fascino della ragazza.

4 maggio

Roberto Ferri subisce un nuovo duro colpo nella gestione dei cantieri. Patrizio e Vittorio litigano per non pulire casa, ma scopriranno che qualcuno l'ha fatto per loro.