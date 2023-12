Un lavoro sotto l'albero, oltre mille a Palazzo Fuga per incontrare le aziende

Giovani, ma non solo. Oltre mille le persone che hanno prenotato un colloquio con le agenzie di lavoro durante i tre giorni che il Comune di Napoli ha organizzato all'Albergo dei poveri per far incontrare domanda e offerta di occupazione. Ci sono ventenni alla ricerca della loro prima esperienza, ma non mancano i cinquantenni con 30 anni di carriera alle spalle e che il mercato ha messo alla porta.

A ogni prenotato è stata indicata una fascia oraria in cui presentarsi per poter parlare con una o più agenzie del lavoro, le quali avranno il compito di incrociare i dati degli aspiranti lavoratori con le necessità delle imprese. Turismo e ristorazione i settori più 'attivi', ma risultano di tendenza anche meccatronica, cura della persona e le professioni artistiche. Le proposte di lavoro variano da quelle stagionali a contratti più duraturi. Non è richiesta, necessariamente, esperienza pregressa, ma i profili richiesti prevedono un'adeguata preparazione settoriale. Per i partecipanti che non avranno immediate possibilità di impiego, ci sono anche occasioni di formazione. Molte fanno riferimento al programma regionale Gol, di cui NapoliToday ha raccontato gli intoppi in diverse occasioni.

La prenotazione è possibile dal sito del Comune. Chi si presenta liberamente non viene cacciato, ma semplicmente messo in coda alla lista d'attesa. "Al termine di questi tre giorni avremo anche un database su quali sono le professionalità che offre il territorio - ha spiegato l'assessore comunale al Lavoro Chiara Marciani - in questo modo potremo, in futuro, organizzare eventi maggiormente orientati alle esigenze di gruppi più ristretti". Inizia in questo modo la campagna per il lavoro del Comune di Napoli. A gennaio la seconda tappa: uscirà il bando per 800 tirocini formativi retribuiti. Ancora oggi, la terza città d'Italia conta ancora migliaia di disoccupati.