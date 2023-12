Dolce natale alla casa famiglia San Pio: degustazione di panettoni artigianali per gli anziani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

[Padula Scalo, 23 dicembre] - La Casa Famiglia San Pio di Padula Scalo é stata protagonista di un evento speciale per gli anziani ospiti, grazie all'iniziativa dei titolari, Carmelina Abbatemarco e suo figlio Francesco Petrizzo, che organizzano attività periodiche per regalare sorrisi agli anziani e celebrare ogni ricorrenza con gioia e dedizione. In questa occasione, Cosimo La Torraca, rinomato Maestro Pasticciere e titolare dell'omonima azienda ad Eboli, ha offerto una prelibata degustazione di panettoni artigianali di alta qualità, inserendosi nell'impegno costante della Casa Famiglia nel donare momenti di gioia e condivisione agli ospiti. La Casa Famiglia San Pio è una realtà accogliente e amorevole, guidata con passione da Carmelina Abbatemarco e suo figlio Francesco Petrizzo, che si dedicano con amore e cura agli anziani ospiti, organizzando attività mirate a regalare un sorriso e a rendere speciali tutte le occasioni. Carmelina Abbatemarco ha commentato: "Ogni gesto che porta gioia agli ospiti della nostra casa è di grande valore per noi. Siamo stati entusiasti di aver accolto l'iniziativa di Cosimo La Torraca per regalare un momento speciale ai nostri anziani." Le parole di gratitudine e i sorrisi commossi degli ospiti sono stati la più significativa e toccante testimonianza dell'importanza di gesti così semplici e genuini. L'evento di degustazione di panettoni artigianali è un esempio tangibile dell'impegno costante della Casa Famiglia San Pio nel creare un ambiente di gioia e affetto per gli anziani ospiti, in cui ogni gesto di generosità contribuisce a rendere speciale ogni giornata.