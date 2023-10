Fuorigrotta, riapre l'ufficio postale chiuso per verifiche dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.2

L’ufficio postale del parco San Paolo a Fuorigrotta ha riaperto giovedì dopo la scossa del 27 settembre scorso di magnitudo 4.2, la più forte degli ultimi 40 anni. L’ufficio era stato chiuso per una verifica della struttura.

"Ho avvertito chiaramente la scossa, ci siamo spaventati tutti. Per questo io e il mio staff, il mattino seguente, abbiamo contattato tutti gli uffici di Fuorigrotta e della zona Flegrea - racconta Veronica Lauro, responsabile della gestione degli uffici postali della città di Napoli - e chiesto ai direttori delle diverse sedi di fare una verifica e comunicarci eventuali danni subiti dalle strutture prima di aprire gli uffici al pubblico".

Così è stata evidenziata una crepa su una colonna portante dell’ufficio del parco San Paolo. I tecnici, intervenuti prontamente, hanno predisposto la chiusura della sede di via Bakunin per consentirne un veloce ripristino e garantire nuovamente tutti i servizi nella completa sicurezza per la clientela e per il personale.

L’ufficio postale ha riaperto al pubblico osservando il solito orario, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35 e da subito è stato possibile erogare tutti i servizi offerti da sempre in questa sede.