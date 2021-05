Il Comune di Napoli comunica che le sedi degli uffici della V Municipalità Arenella Vomero sono temporaneamente chiuse, fino a nuova comunicazione.

L'edificio di via Giacinto Gigante all'Arenella è chiuso per sanificazione, mentre quello di via Morghen al Vomero per sopravvenuti gravi motivi di natura tecnica che rendono inagibile la struttura.