"Tutto per lei", è online il nuovo album di Ciro Rigione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Napoli. “Tutto per lei” è il titolo del nuovo album di Ciro Rigione, prodotto e distribuito dall’etichetta discografica partenopea Zeus Record e disponibile sulle piattaforme digitali a partire da oggi 30 giugno. Questo progetto si configura come un prosieguo del precedente, “In due”, pubblicato nel 2021, che ha riscosso un notevolissimo successo confermando ulteriormente le qualità artistiche di Rigione. L’esito finale è frutto di un lavoro minuzioso durato diversi mesi durante i quali si è prestata massima attenzione alla scrittura dei brani per raccontare storie in cui il pubblico potesse rispecchiarsi. Gli arrangiamenti curati da Nino Danisi si ispirano alle suggestioni derivanti dalle melodie di Rigione degli anni Novanta mescolandole con sonorità contemporanee: il risultato ci consegna un album autenticamente pop con sonorità acustiche in un’era musicale dove i synth e le drum machine costituiscono una vera e propria ostentazione. Per realizzare “Tutto per lei” ci si è avvalsa della preziosa collaborazione di grandissimi musicisti che hanno al loro attivo esperienze di respiro internazionale: Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Maurizio Fiordiliso (chitarra elettrica), Claudio Romano (chitarra acustica, classica e mandolino) Antonio Mambelli (percussioni) e tanti altri ancora. Ciro Rigione nasce a Napoli e la sua musica possiede tutte le caratteristiche dei suoni partenopei. Agli esordi sceglie di chiamarsi Ciro Ricci ma per una questione indipendente dalla sua volontà decide poi di tornare al suo cognome originario, Rigione: la sua carriera artistica è in continua ascesa già a partire dagli anni Novanta grazie ad una produzione musicale prolifica che gli permette di pubblicare numerosi album e di farsi conoscere in breve tempo dal pubblico. Ciro ama definirsi l’unico cantante italiano ad aver riscosso successo con due nomi d’arte.