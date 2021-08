Covid-19, due giovani turisti stranieri positivi in isolamento in una struttura extralberghiera

Nuovo aggiornamento dei dati sulla diffusione del Covid-19 a Massa Lubrense del Dipartimento di prevenzione dell'ASL NA 3 SUD acquisiti attraverso la piattaforma regionale Sinfonia. A fare il punto della situazione alla cittadinanza, via social, è stato il sindaco Lorenzo Balducelli.

"2 nuovi giovani turisti stranieri sono risultati positivi al tampone molecolare. Si trovano in isolamento domiciliare nella struttura extralberghiera in cui sono ospitati. Sono invece 3 i nuovi guariti, 1 residente di Massa Lubrense e i 2 turisti stranieri risultati positivi nei giorni scorsi. 22 i tamponi di controllo eseguiti tutti negativi. Attualmente sul nostro territorio ci sono 2 residenti e 2 turisti stranieri positivi al Coronavirus ed in isolamento domiciliare", spiega il primo cittadino.