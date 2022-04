Napoli presa d'assalto dai turisti. Manfredi: "Siamo amati nel Mondo"

"E' un segnale molto bello per tutti noi, ci fa capire quanto Napoli sia amata nel mondo quanto desiderio di Napoli ci sia nel mondo". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi commentando, a margine dell'inaugurazione della mostra al Pan dedicata ad Andy Warhol, la presenza di tanti turisti in città per le vacanze di Pasqua.

"Questo ci dà una grande responsabilità - ha aggiunto Manfredi - perché abbiamo un patrimonio nelle mani che dobbiamo valorizzare e soprattutto dobbiamo aprire al mondo. I tanti turisti internazionali che sono presenti in città ci testimoniano in maniera concreta quanto Napoli sia importante e quanto Napoli sia amata".

Interpellato sull'importanza della cultura per la promozione della città, Manfredi ha spiegato che "la cultura può fare moltissimo, perché la forza di Napoli è la sua arte, la sua storia ma anche la sua creatività e anche la sua contemporaneità. Il fatto di essere una città di grande tradizione storica ed artistica, di essere sempre aperta al cambiamento e alle nuove tendenze artistiche, ne fanno un unicum a livello internazionale. Proprio su questa cifra culturale dobbiamo puntare per il futuro, perché solo così riusciremo a mantenere e a rafforzare questo grande brand internazionale che è Napoli nel mondo".