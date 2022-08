Napoli, boom di richieste da tedeschi e britannici

Napoli è tra le mete estive più ricercate dagli europei. Lo sostiene la ricefca di Jetcost.it, che ha analizzato le prenotazioni di voli. Il capoluogo partenopeo risulta la terza scelta di tedeschi e britannici, la quarta per francesci, spagnoli e portoghesi, la quinta per gli olandesi. La città resta apprezzata anche dagli italiani anche se meno che dalle altre nazionalità, classificandosi al 16esimo posto nazionale.

In generale, le località italiane restano tra le più ambite a livello europeo. Come sistema Paese, solo il Portogallo è più richiesto, mentre al terzo posto si classifica la Spagna. E' sempre Jetcost ad informare che quest'anno le richieste di voli sono aumentate del 250 per cento, quelle degli alberghi del 330, sancenso la definitiva ripresa del turismo post-Covid.

Roma resta un mito nell'immaginario dei turisti: prima scelta per francesi, portoghesi, olandesi e spagnoli; Milano è la preferita degli inglesi, mentre Catania spopola tra i tedeschi. La città siciliana, secondo Jetcost, è anche la meta preferita degli italiani.