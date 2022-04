Pasqua con il ‘sold out’ per Napoli: i turisti invadono la città

Pasqua con il sold out per la città di Napoli. Il capoluogo campano è letteralmente invaso da turisti in questi giorni delle festività pasquali, con i luoghi della cultura presi d’assalto e le strutture ricettive piene come in epoca pre-Covid.

Secondo le stime di Confesercenti Campania, tra venerdì 15 e lunedì 18 aprile saranno quasi 150mila i visitatori che transiteranno per la città partenopea.

“I turisti scelgono Napoli per la sua offerta culturale e per la grande tradizione storica e artistica sempre aperta alla creatività contemporanea”, scrive il sindaco Gaetano Manfredi sui social.

Musei aperti anche a Pasquetta

I luoghi della cultura cittadini, ad eccezione di Castel dell’Ovo chiuso dopo il crollo dei giorni scorsi, resteranno regolarmente aperti al pubblico sia nella giornata di Pasqua che in quella di Pasquetta.

Gli orari dei trasporti

METRO LINEA 1

Domenica 17 aprile chiusura anticipata al pubblico alle ore 13.00 con ultime corse:

- da Piscinola ore 12.32

- da Garibaldi ore 12.58

Lunedì 18 aprile: servizio ordinario con orario festivo



FUNICOLARI CENTRALE - CHIAIA - MONTESANTO

Domenica 17 aprile chiusura anticipata con ultime corse alle ore 13.30.

Lunedì 18 aprile impianti aperti con orario ordinario ore 7:00 - 22.00



TRASPORTO DI SUPERFICIE (tram - bus - filobus)

Domenica 17 aprile servizio festivo con pausa pomeridiana dalle ore 13.30 alle ore 16.30. Prosegue con servizio pomeridiano ridotto alle seguenti Linee bus: 128 – 181 - 140 – 143 -165 - 612 - 633 - C16 - C31 - 502 - R6 - 139 - 147 - 144 - 162 - 168 - 201 - 204 -254 - C63 – C67 - 116 - 151- 154 -158 -173 -175 -182 - 184 -195 - 196 - R2 - R5.

Lunedì 18 aprile: servizio festivo ordinario.