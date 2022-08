Ferragosto con i turisti al Gambrinus: "brindisi" a base di caffè

Arrivano da Cortina e Vicenza i turisti che stamattina al Gambrinus si sono ritrovati a "brindare" con una tazzina di caffè in occasione del Ferragosto con i dipendenti e i titolari del caffè storico e con l'assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato. Poco dopo la Armato si è intrattenuta all'infopoint di piazza Trieste e Trento con alcuni visitatori e con il personale in servizio al punto informativo. In molti hanno chiesto informazioni sui trasporti e sui monumenti da visitare oltre che su spettacoli e viste guidate organizzate nell'ambito di "Vedi Napoli e poi torni".