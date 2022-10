"I turisti sono tornati in massa e visitano tutta la città. Non più solo i post 'in"

L'afflusso turistico sta facendo registrare numeri da capogiro in tutte le principali località del turismo campano. A Napoli le presenze sono da record, per la gioia anche dei ristoratori, che possono finalmente respirare dopo la crisi delle chiusure per la pandemia Covid.

Il commento di Giuseppe Celio, titolare di Lucignolo Bellapizza: "Dopo l'emergenza Covid, c'era bisogno di una nuova linfa vitale, di aria fresca. Linfa che arriva dal grande afflusso di turisti che le strade della nostra città, visitando tutta la città, non solo le solite zone "in". I turisti vengono appositamente per provare i nostri prodotti, e ci meravigliato perché già conoscono le nostre pietanze, Margherita e Marinara, svariando anche con la nostra novità, la nostra Pizza social al gusto di Pasta e Patate con Provola, tutti i nostri grandi Classici , Genovese , Pasta e Patate con Provola e tutte le bontà della nostra cucina. Finalmente c'è un soffio d'aria nuova in città, non sappiamo chi ringraziare, ma stanno rivitalizzando tutto il nostro settore".