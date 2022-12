Turismo a Natale e Capodanno, Napoli nella top ten degli italiani

Napoli nella top ten delle mete più richieste dagli italiani per Natale e Capodanno. L'agenzia Dire, incrociando i dati di prenotazione di EDreams. ha pubblicato la classifica delle mete più gettonate a cavallo tra il 2022 e il 2023 e il capoluogo partenopeo si piazza megli di capitali europee come Madrid e Amsterdam.

Nel dettaglio, Napoli è sesta nella classifica delle richieste per i giorni di Natale. La speciale classifica è guidata da Catania, seguita da Parigi, Londra, Milano e Barcellona. Dopo la città del Vesuvio si piazzano Palermo, Tirana, Amstedam e Madrid.

Per il Capodanno, Napoli guadagna una posizione e si piazza quinta in uno scenario che vede Parigi in testa, Barcello e Londra sul podio, seguite da Budapest. Partenope, quindi, è la prima meta italiani per i turisti del Belpaese e mette dietro di sè Amesterdam, Milano, Catania, MAdrid e Palermo. Osservando le destinazioni più gettonate dai turisti dello Stivale, emerge il ritorno ormai consolidato dei viaggi all'estero, che costituiscono più della metà delle mete in classifica sia per Natale che per Capodanno. Inoltre, altro elemento che sottolinea la voglia di partire dei nostri connazionali è il periodo di prenotazione: per entrambe le festività, più della metà (60%) quest'anno ha prenotato almeno due mesi prima del viaggio. NATALE 2022: 1) Catania; 2) Parigi; 3) Londra; 4) Milano; 5) Barcellona; 6) Napoli; 7) Palermo; 8) Tirana; 9) Amsterdam; 10) Madrid. CAPODANNO 2023: 1) Parigi 2) Barcellona 3) Londra 4) Budapest 5) Napoli 6) Amsterdam 7) Milano 8) Catania 9) Madrid 10) Palermo CHI VERRA' IN ITALIA - Le Feste di fine anno sono anche un'occasione per gli stranieri di tornare in Italia, soprattutto per dare il benvenuto al 2023 in destinazioni uniche come Roma, Milano, Venezia, Napoli e Bologna. I fan della penisola sono soprattutto spagnoli (24%), seguiti da francesi (17%) e tedeschi (14

Più della metà degli italiani ha affermato di voler trascorrere il Natale lontano da casa. Interessante, poi, notare che quasi 7 italiani su 10 preferirebbero un break natalizio diverso dal solito, ad esempio organizzando una festa con gli amici o anche partendo per un viaggio in solitaria.