Turismo, Napoli si aggiudica fondi per 2 milioni di euro

Tre moduli di bagni pubblici a servizio dell’area del centro storico maggiormente frequentata dai turisti, progetti di marketing e organizzazione di eventi, realizzazione di itinerari turistici e strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale. Sono le linee programmatiche che verranno realizzate nell’ambito del progetto “Napoli CultourTech 2022”, ammesso al finanziamento del Ministero del Turismo per l’importo di 2 milioni di euro circa.

Il Comune di Napoli aveva risposto all'Avviso Siti Unesco rete delle città creative - Progetto “CultourTech 2022” ad agosto e il progetto è stato ora ammesso a finanziamento. Destinatari dei fondi sono i progetti presentati da Comuni a vocazione turistico-culturale, storica e paesaggistica nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio dell'umanità e da Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell'Unesco.

“Con l’aggiudicazione di questo finanziamento – spiega l’assessora al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato - rafforzeremo e incrementeremo la nostra programmazione istituzionale per valorizzare sempre più la città e in particolare l’area del centro storico, patrimonio Unesco. Con ‘Napoli CultourTech 2022’ punteremo sulle strategie digitali e sul marketing territoriale, organizzeremo itinerari turistici sempre più particolari e insoliti per scoprire l’identità della città tra storia, tradizione e innovazione. Napoli capitale internazionale del turismo e della cultura, una ricchezza da tramandare e diffondere con strumenti sempre più aggiornati. Doteremo inoltre il centro storico di opere strutturali a servizio dei turisti come i bagni pubblici accessibili. Nei periodi di maggior flusso turistico, come avvenuto a Natale o in questa primavera, accanto ai bagni fissi già esistenti in piazza del Gesù e in piazza Trieste e Trento abbiamo installato in maniera provvisoria bagni mobili - ad utilizzo gratuito - in quattro aree (piazza Carità, via Foria, Riviera di Chiaia e via Mezzocannone) proprio per venire incontro alle esigenze di utilizzo da parte di più persone e nei diversi luoghi della città a maggiore vocazione turistica”.