Turismo, Napoli meglio con il Covid che dopo

Il Centro studi enti locali ha calcolato gli incassi della tassa di soggiorno città per città. Nel 2020, in piena pandemia, al capoluogo partenopeo sono andati oltre 4,2 milioni di euro; nel 2021, con meno restrizioni, solo 3,9. Lontani i fasti del 2019, quando in città venivano versati oltre 11 milioni di euro