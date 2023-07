Frecciarossa Roma-Pompei: il treno piace e diventa settimanale

“Il nuovo treno diretto Frecciarossa Roma-Pompei, nato dalla collaborazione tra il Ministero della Cultura e il Gruppo Ferrovie dello Stato e inaugurato domenica 16 luglio, ha riscosso una grandissima attenzione da parte dei cittadini e un ottimo riscontro in termini di utenza. Come già preannunciato a margine del viaggio inaugurale alla presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, siamo particolarmente felici di comunicare che il nuovo collegamento sarà operativo con frequenza settimanale, ogni domenica, a partire dal 6 agosto. Questo ci consentirà di quadruplicare l’offerta e dare ulteriori opportunità per raggiungere dalla Capitale, con il treno di punta dell’alta velocità italiana, uno dei siti più famosi del mondo. Siamo certi che questo permetterà di aumentare i visitatori del Parco di Pompei e raggiungere nuovi primati. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta lavorando per potenziare la rete ferroviaria al Sud e in questa strategia rientra la piena raggiungibilità dei grandi siti archeologici”. A dichiararlo, in una nota congiunta, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e l'amministratore delegato del Gruppo FS Luigi Ferraris.

Roma e Pompei, dunque, ancora più vicine.

Il primo Frecciarossa della tratta speciale Roma/Pompei era partito domenica 16 luglio. Inizialmente il collegamento avrebbe dovuto essere attivo ogni terza domenica del mese: 1 ora e 47 minuti il tempo di percorrenza in andata, con partenza da Roma Termini alle 8.53, fermata a Napoli Centrale alle 10.03 e arrivo alla stazione di Pompei alle 10.40, e 2 ore e 15 minuti per il ritorno con partenza alle 18.40, fermata a Napoli Centrale alle 19.23 e arrivo a Roma Termini alle 20.55.

Il nuovo collegamento si aggiunge alle 50 corse giornaliere, andata e ritorno, oggi già esistenti tra Roma e Pompei in Frecciarossa, che prevedono l’arrivo a Napoli Centrale con l’alta velocità e il proseguimento a destinazione con i treni regionali di Trenitalia dalla sottostante stazione di Piazza Garibaldi. Già durante il viaggio i passeggeri potranno conoscere la storia dell’antica Pompei attraverso una clip che sarà trasmessa sui monitor di bordo.