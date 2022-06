Treni alta velocità Roma-Napoli, gli aggiornamenti: maggior tempo di viaggio fino a 90 minuti

Sulla linea alta velocità Roma-Napoli, il traffico ferroviario rimane sospeso in prossimità di Roma Prenestina in seguito allo svio dello scorso venerdì 3 giugno. In attesa della conclusione dei lavori di completo ripristino dell’infrastruttura, per la quale si stima occorrano circa tre giorni, sono state adottate modifiche al programma di circolazione dei treni alta velocità e regionali, in Lazio e Campania.

L’offerta - rende noto Ferrovie dello Stato - è stata rimodulata bilanciando le esigenze del trasporto ferroviario regionale e quelle dell’alta velocità per minimizzare le inevitabili ripercussioni su entrambe.

I treni alta velocità seguono percorsi alternativi sulle linee Napoli – Formia – Roma e Napoli – Cassino – Roma con maggior tempo di viaggio fino a 90 minuti. I treni deviati via Formia effettuano fermata a Roma Tiburtina, i treni deviati via Cassino effettuano fermata a Napoli Afragola e Roma Termini. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Napoli Centrale e Napoli Afragola e tra Roma – Tiburtina e Roma Termini.

I treni del trasporto regionale di Lazio e Campania subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Sono interessate le seguenti tratte: Orte – Roma – Fiumicino (FL1) / Roma –Frascati – Albano –Velletri (FL4) / Roma – Cassino (FL6) / Roma – Latina – Formia (FL7) / Roma – Nettuno (FL8) / Napoli – Villa Literno – Caserta / Napoli – Salerno (Via Monte del Vesuvio) / Napoli – Formia – Roma.