Trasporti: Regionali e Linea 2, dal 25 aprile al 1 maggio 50mila posti in più

In occasione dei ponti primaverili del 25 aprile e del 1° maggio, Trenitalia ha potenziato l’offerta del trasporto regionale visto il notevole afflusso di turisti previsto in Campania.

Complessivamente - fanno sapere da Trenitalia attraverso una nota - sono stati aggiunti 22 collegamenti nei giorni festivi sulle linee Napoli - Caserta, Napoli Campi Flegrei - Torre Annunziata, Napoli Campi Flegrei - Villa Literno e sulla Linea 2 metropolitana, per un totale di oltre 50mila posti offerti in più in accordo con Regione Campania.

L’incremento di posti offerti è mirato anche ad agevolare viaggi di andata e ritorno per Comicon, XXIV edizione del Festival Internazionale della cultura pop, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli da giovedì 25 aprile a domenica 28 aprile, di cui Regionale di Trenitalia è Official Carrier. Solo nei giorni del Comicon la stazione di Napoli Piazza Leopardi rimarrà chiusa dalle ore 14 alle ore 20.

Grazie alla partnership tra Regionale di Trenitalia e Comicon, i clienti che raggiungono la fiera in treno hanno diritto alla fast lane; mentre per i possessori di abbonamento Trenitalia e per tutti gli iscritti al programma X-go è previsto uno sconto del 10% sui prodotti ed articoli di merchandising (non editoriali) presenti nello store online su comicon.it.