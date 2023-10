La Trattoria Nennella lascia i Quartieri Spagnoli: "Lo facciamo per i nostri figli" - VIDEO

La Trattoria Nennella, storico ristorante dei Quartieri Spagnoli, aprirà un nuovo locale in piazza Carità, nel cuore di Napoli. La notizia era già nota da tempo, ma ora arriva l'ufficialità che la nuova sede sarà l'unica. Quindi, quella storica chiuderà i battenti. "Non cambierà nulla. Sarà come se mettessimo le ruote al nostro locale", dicono dalla trattoria.

"Ci spostiamo in un locale più grande. Lo abbiamo fatto per i nostri figli", dice Ciro Vitiello in un'intervista rilasciata ad Andrea Russo di "Alici come prima". Il nuovo locale, come detto, sta nascendo a piazza Carità a poca distanza da Burger King. I lavori sono già iniziati, ma la data di apertura non è stata resa nota.

Sui social, intanto, sono tanti i commenti di auguri per la "nuova attività", anche se in tanti si dicono dispiaciuti per la chiusura di quello che era uno dei locali più amati dei Quartieri Spagnoli.