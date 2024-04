Nennella take away, su prenotazione o pizzeria. Dopo il boom della nuova sede grandi novità ai Quartieri Spagnoli

Primi bilanci in casa "Nennella" dopo l'apertura della nuova sede in piazza Carità. La nota trattoria a dicembre, infatti, dopo 74 anni, ha lasciato lo storico locale dei Quartieri Spagnoli. Una vera e propria "scommessa" che ad oggi sembra vincente, con napoletani e turisti che continuano ad accalcarsi per assaggiare soprattutto la famosa pasta e patate con provola.

"Avevamo una paura enorme"

NapoliToday ne ha parlato con un odei proprietari, Ciro Vitiello. "Con lo spostamento abbiamo anche riconquistato quei napoletani che nei Quartieri non venivano più. Il flusso di turismo è diventato troppo grande e stavamo stretti. Io e mio fratello avevamo una paura enorme. Invece, questo locale è più ampio e i numeri sono gli stessi di quando stavamo ai Quartieri", ha spiegato Ciro.

"Possibile ritorno ai Quartieri Spagnoli"

Ma che ne sarà della sede ai Quartieri Spagnoli? Ciro ha risposto anche a questo e non nasconde un "ritorno", ma con un progetto diverso. "I Quartieri li portiamo nel cuore. Ci abitiamo ancora, ci abita anche nostra mamma. Ci restano ancora sei vani dell'altro locale. Per ora sono chiusi, in attesa di prendere una decisione. Abbiamo un paio di idee, ma per decidere abbiamo deciso di aspettare dicembre. Potremmo aprire un Nennella take away, un locale su prenotazione, una pizzeria...", ha rivelato.