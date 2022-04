Eav assorbe Ctp: "Servizio riparte con 45 bus"

I 500 lavoratori salvati dal fallimento dell'azienda. De Gregorio: "Ci serviranno 200 bus e qualche mese per arrivare all'80 per cento del servizio". De Luca: "Lavoriamo per una società unica dei trasporti"

Il servizio di trasporto fornito dalla Ctp riparte anche se in versione ridotta. Fallita l'azienda di proprietà della Città metropolitana di Napoli, i bus avranno il marchio Eav e Air. Salvi i 500 lavoratori, assorbiti dall'Ente autonomo Volturno, al netto dei prepensionamenti.

Vincenzo De Luca ha presentato il piano trasporti del futuro, con l'obiettivo a medio termine di un'azienda unica di trasporto regionale. Per il momento, saranno in servizio soltanto 45 bus, con particolare attenzione alla zona di Pozzuoli. Un numero neanche lontanamente sufficiente per coprire le tratte di Ctp, come ammesso dallo stesso De Luca e dall'amministratore unico di Eav Umberto De Gregorio.

"Serviranno almeno 200 bus e diversi mesi - ha specificato De Gregorio - affinché si riesca a raggiungere almeno l'80 per cento del precedente servizio. Una società che si occupa di trasporto non può permettersi di avere tanti amministrativi quanti autisti, ma deve avere mezzo amministrativo ogni quattro autisti. Ciò vuol dire che salveremo tutte le professionalità essenziali di Ctp, mentre per quelle non necessarie si procederà alla riqualificazione".

De Luca ha sottolineato lo sforzo della Regione, negli ultimi anni, per il potenziamento del trasporto pubblico: "Abbiamo acquistato 200 treni e 1.300 autobus, abbiamo assunto 2.300 persone, messo a terra investimenti per 4 miliardi di euro". Impegno che potrebbe, presto, toccare anche la Metropolitana di Napoli: "Non è una nostra diretta competenza - prosegue il governatore - ma è chiaro che se vogliamo migliorare il trasporto regionale dobbiamo mettere mano anche alla metro partenopea. Lo faremo con il Comune di Napoli. Non è possibile che ci siano tre aziende che erogano un servizio. Lavoriamo a un'unica azienda regionale".

Un cambio di atteggiamento deciso da parte di De Luca rispetto a quando sullo scranno di Palazzo San Giacomo sedeva Luigi de Magistris.

(Immagini di Alessandra De Cristofaro)