Trasporti per la scuola, tavolo in prefettura: "Ok al piano vigente"

Si è riunito ieri in prefettura a Napoli - per effettuare una valutazione del complesso dei servizi di trasporto in relazione alla didattica in presenza negli istituti scolastici superiori per almeno il 70% nelle zone gialle ed arancioni - il Tavolo di coordinamento per l'attuazione delle misure contenute nel documento operativo per l'attivita' didattica in presenza degli studenti degli istituti scolastici superiori.

Dalla riunione, si legge in una nota, è "emerso che, allo stato, con l'attuazione della didattica in presenza al 50%, il dimensionamento dei servizi aggiuntivi, modulati fino al potenziamento del 75% delle presenze, è risultato sufficiente rispetto al livello della domanda e pertanto può essere confermato, fatta salva la verifica di adeguatezza nelle prossime settimane".