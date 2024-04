Pasqua, la rabbia dei tassisti napoletani: "Trasporti inefficienti, restituiteci la viabilità"

Trasporto pubblico inefficiente e incapacità dell'amministrazione nel gestirlo. È il pensiero dell'Associazione Tassisti di Base a proposito dei mezzi pubblici a disposizione nel corso delle festività Pasquali appena trascorse a Napoli.

"Le festività pasquali hanno evidenziato, ancora una volta, l'inefficienza del trasporto pubblico di linea e l'incapacità degli amministratori della terza città italiana, cioè di Napoli, di gestire questo servizio - riporta in fatti la nota dell'associazione di categoria - E, come sempre, a farne le spese è stato il trasporto pubblico non di linea, peraltro al capolinea proprio a causa del traffico e del mancato rispetto delle leggi vigenti europee e Italiane". Insomma, troppe macchine in giro dato che i mezzi non ci sono, e tassisti imbottigliati nel traffico.

L'Associazione Tassisti di Base esprime "solidarietà nei confronti degli operatori del trasporto pubblico non di linea napoletani". "I tassisti - si legge ancora nel comunicato - chiedono nuovamente il ripristino tassativo della viabilità e il rispetto della norma del decreto 'Asset', con la quale è stata disposta l'istituzione di percorsi protetti per la categoria del trasporto pubblico non di linea".