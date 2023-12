Il 2024 dei trasporti a Napoli: bus elettrici, riapertura funicolare di Chiaia e Linea 6, stazione metro Centro Direzionale

Immissione dei primi bus elettrici, riapertura della funicolare di Chiaia e della Linea 6, apertura della stazione metro della Linea 1 Centro Direzionale e la partenza dei lavori della Linea 10. Sono questi i punti salienti del programma per il trasporto pubblico a Napoli nel 2024.

Il Comune di Napoli e Anm, attraverso una nota congiunta a firma dell'assessore alle infrastrutture e alla mobilità Edoardo Cosenza e il direttore generale dell'azienda cittadina di trasporto pubblico locale Francesco Favo, hanno fissato i principali obiettivi strategici per il nuovo anno, tracciando un bilancio di quello che si sta per concludere.

“Il 2023 è stato un anno di successo per il trasporto pubblico di Napoli. Un anno caratterizzato da un forte aumento di passeggeri, e da eventi di particolare rilievo per la città come le feste scudetto. La città di Napoli affronta, ormai da anni, un costante incremento dei flussi turistici che non ha precedenti nella recente storia della città. Il 2024 sarà un anno ancora più importante per il sistema della mobilità che segnerà un'ulteriore svolta positiva per Napoli e vedrà il naturale coinvolgimento di tutte le famiglie dei lavoratori di Anm. È prevista, infatti, la progressiva immissione dei primi bus elettrici del PNRR, la riapertura della funicolare di Chiaia, il prolungamento della Linea 1 verso le stazioni di Centro Direzionale e Tribunale, l'apertura completa della Linea 6 con le sue 8 stazioni da Mostra a Municipio e che collegheranno ampie parti di Fuorigrotta e Chiaia direttamente con il porto e con la linea 1, la partenza dei lavori, in sinergia con EAV e Regione, della Linea 10 verso Afragola", si legge nella nota.

Il personale

Nella nota congiunta Cosenza e Favo parlano anche del fabbisogno di personale di Anm e dello scorrimento delle graduatorie per complessive 120 posizioni: "L'impegno politico del Comune di Napoli ed operativo di Anm, in sinergia con tutte le organizzazioni sindacali, ha permesso di sottoscrivere nell'anno 2023 una serie di accordi che hanno riorganizzato l'azienda consolidandola organizzativamente e rilanciandola in termini di produzione. Tali obiettivi dovranno necessariamente tener conto delle gare del trasporto pubblico locale indette dalla Regione Campania, dello stato di Anm in concordato (in fase esecutiva), dell'equilibrio economico-finanziario a cui sono tenuti il Comune e le società partecipate e, al contempo, del fabbisogno a tendere di personale in Anm in relazione ai punti precedenti in vista delle delicate sfide attese per il triennio 2024-2026. Il Comune ed ANM, con l'intento di dare continuità al potenziamento dei servizi di trasporto, proseguiranno nella stabilizzazione degli operatori di esercizio in graduatoria, con lo scorrimento, nel corso dell'anno 2024, per complessive 120 posizioni, riservandosi di provvedere progressivamente ad ulteriori ingressi, in funzione di ulteriori esigenze. In questo percorso di rilancio dell'azienda è fondamentale la sinergia tra tutte le istituzioni".

"Siamo certi che il confronto e la collaborazione con le organizzazioni sindacali non potrà che portare elementi nuovi e positivi per un disegno che mira alla valorizzazione di Anm e di tutte le persone che ne fanno parte”, conclude la nota.