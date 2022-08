Ischia, sconti per chi usa il monopattino

Chi viaggia in aliscafo ha convenzioni speciali per muoversi in monopattino elettrico sull'isola d'Ischia. Nell'ottica di implementare l'intermodalità sulle sue principali destinazioni, Alilauro - dopo aver siglato accordi con Trenitalia e Itabus - punta anche alla micromobilità, fondamentale per ridurre il traffico veicolare in realtà particolari come l'isola d'Ischia e, dunque, per puntare in modo sempre più convinto alla sostenibilità ambientale. Per questo, è stato siglato un accordo con Elerent, il primo franchising green ad effettuare noleggio, vendita e tour con mezzi elettrici: il pass speciale Elelauro è acquistabile direttamente sulla App Mobile Elerent (scaricabile gratuitamente da Google Play Store e Apple Store) al costo di 4 euro e garantisce: un credito di 4 euro + 30 minuti gratis da spendere sui monopattini Elerent presenti sull'Isola d'Ischia (al momento il servizio è attivo nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio e Ischia) in modalità free floating; tariffa Alilauro di 18 euro a tratta a pax (bagaglio escluso), per le partenze giornaliere da Napoli per Ischia Porto e Forio. (Dire)