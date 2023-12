Trasporti a Capodanno. Manfredi: "Siamo in trattativa"

Non ci sono ancora certezze sugli orari dei mezzi pubblici napoletani per l'ultima notte dell'anno

Dopo le luminarie, tocca ai trasporti. Il dibattito napoletano durante il periodo natalizio ripropone sempre gli stessi temi. Montate, in clamoroso ritardo, le luci adesso l'attenzione passa all'altro grande interrogativo: i mezzi pubblici di Napoli funzioneranno dopo la mezzanotte?

Se fossimo in qualsiasi altra città europea la risposta sarebbe scontata. Altrove, i trasporti, al pari di altri servizi al cittadini, come la Sanità e la pulizia delle strade, abbraccia un normale sistema di turnazione previsto già nel contratto di servizio. Non a Napoli, dove ogni anno si assiste all'estenuante trattativa tra Comune e Anm per garantire qualche corsa della metropolitana e consentire a cittadini e turisti di rientrare a casa senza prendere l'automobile. Da un lato i dipendenti chiedono un bonus economico, dall'altro l'Amministrazione vuole risparmiare il più possibile.

Trattativa resa necessaria dal fatto che a Napoli il contratto di servizio di Anm, ma anche quello di Circumvesuviana e Cumana, non prevede che i lavoratori siano in servizio nei giorni rossi del periodo natalizio. Solitamente, la fase di stallo, dopo reiterate minacce di lasciare a piedi i cittadini, termina 48-36 ore prima del Capodanno. "Siamo in fase di trattativa - ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi - C'è la volontà di tutti di garantire il trasporti anche nella notte tra il 31 e il 1 gennaio. Arriveremo a una soluzione, ne sono certo. Nel medio periodo bisognerà rendere ordinario il lavoro in queste giornate particolari, con il giusto riconoscimento per chi opera di notte e nei giorni di festa".