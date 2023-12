Trasporti di Capodanno, prolungati gli orari delle metro. Si ferma la Cumana

Mezzi pubblici: prolungate le corse in vista del Capodanno. Si è svolto stamattina, presso il Palazzo di Governo, un incontro per l’organizzazione dei trasporti pubblici in occasione delle festività di fine anno, con la presenza dei rappresentanti della Regione Campania, del Comune di Napoli, delle forze dell’ordine e della polizia metropolitana, dell’Eav, dell’Anm e delle Ferrovie dello Stato. Il vertice è stato convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Secondo quanto si apprende, al fine di garantire la mobilità per tutta la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, l’Anm ha assicurato il prolungamento del servizio metropolitano della Linea 1 e delle funicolari. La Linea 1 della Metropolitana Piazza Garibaldi-Piscinola prevederà corse ogni 10 minuti e i parcheggi di interscambio resteranno aperti tutta la notte con il potenziamento dei servizi di vigilanza. Il trasporto su gomma cesserà alle ore 19.

Le Ferrovie dello Stato garantiranno l’interscambio tra la Linea 1 della metropolitana e la Linea 2 Pozzuoli-Gianturco che funzionerà tutta la notte - anche per sopperire al mancato servizio notturno della Linea Cumana - con l’impiego di 33 treni con una frequenza di una corsa ogni 20 minuti. È previsto un rallentamento del servizio nel tratto Pozzuoli-Gianturco, tra le ore 5.00 e le 6.00 del mattino per motivi organizzativi. Tutti i presenti intervenuti al vertice in Prefettura hanno assicurato il massimo impegno per garantire un efficace funzionamento della rete del trasporto pubblico durante le feste di fine anno. (AdnKronos)