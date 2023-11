Napoli in prima linea per ridare dignità alle vittime di Transfobia di tutto il mondo | VIDEO E FOTO

L’Associazione Transessuale Napoli in sinergia con le realtà LGBTQ ha organizzato il Transgender Day of Remembrance, iniziativa mondiale che commemora pubblicamente i transgender assassinati, dove in alcuni casi, le famiglie decidono di cancellare l’identità di libera scelta dei decedut𐞎

È un momento che ha riunito gli attivisti, gli artisti e le istituzioni il Transgender Day of Remembrance - Note e Testi per Ricordare le Vittime di Transfobia, l’evento commemorativo che onora la memoria delle persone transgender che hanno perso la vita a causa di atti violenti e discriminazioni.

Il Transgender Day of Remembrance avviene in tutto il mondo e su Napoli è stato organizzato dalla Associazione Transessuale Napoli in collaborazione con associazioni come Antinoo Arcigay Napoli e le Ninfee, articolando la manifestazione con dibattiti, performance in musica e la lettura di testi significativi che inevitabilmente sollecitano un dialogo sui prossimi passi da compiere che concretamente oltre a essere più inclusivi contrastino la violenza fisica, psicologica e verbale subita da trans e da tutti i componenti della comunità LGBTQ+.

Un evento di rivendicazione per la dignità dei transgender che arriva nei giorni più caldi dell’attualità e del dibattito politico contro la violenza di genere, dove sono ormai necessari dei tavoli congiunti con gli esponenti dei partiti e delle istituzioni per pianificare progetti incisivi che la contrastino.

La strada è lunga perché contrastare il patriarcato è tra le punte dell’Iceberg di un discorso più complesso in cui di mezzo c’è proprio quello di divulgare attraverso storie e testimonianze per dare un’ampia visione dove ci sono tanti strati e discorsi da snocciolare per combattere, se non altro, stereotipi dove anche solo la comprensione e la conoscenza sono l’inizio di un cammino verso l’inclusione.

Se non si sa è difficile che le teste cambino.

Per sensibilizzare e denunciare

L’iniziativa che decorre il 20 novembre e che quest’anno si è svolta da Lazzarelle Bistrot alla Galleria di Napoli e dice nomi, cognomi e nazionalità di tutte quelle persone che sono state assassinate in modo cruento solo perché hanno scelto di vivere la loro vera identità, dove sono anche da considerare i suicidi dovuti anche a un accanito bullismo.

Una delle azioni che faciliterebbero la prevenzione potrebbero essere l’aumento dei centri e sportelli anti violenza per donne trans come sostiene Emanuela Ferrante, assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, intervenuta al TDOR i Galleria Principe di Napoli, un suggerimento visto anche dal riscontro visto dai centri aperti dedicati alle donne in cui si è impegnata in prima linea.

Un provvedimento utile ma non basta. Molti casi di omicidi, violenze e suicidi delle persone trans sono notizie frammentate dove mancano ricostruzioni dei crimini. Ci sono tanti buchi perché in alcuni non sono denunciati, un gesto legato alla determinazione di rinnegare quelle persone e le loro identità.

Il Transgender Day Of Remembrance, oltre a dare un riconoscimento pubblico del lutto per coloro che sono brutalmente ammazzat𐞎 , evidenzia, principalmente, tutti quei casi nel mondo non sono denunciati spesso e volentieri proprio dalle famiglie delle vittime.

Le identità cancellate dopo la morte

Non mancano i casi in cui l’identità scelta dalla persona che ha deciso di compiere la transizione sia cancellata al momento della morte per decisione delle famiglie ridando il nome dato dall’anagrafe al momento della nascita. Un ulteriore atto di violenza atavico che subiscono le persone della comunità Transgender.

Anche per questo motivo in alcuni casi le famiglie hanno preferito non denunciare i crimini. Per qualcuno vergogna, pregiudizio sono peggiori di un efferato delitto.

Un cambiamento nei diritti civili deve avvenire legalmente anche in tal senso. Anche in questo, associazioni come ATN mette energia. Per le nuove generazioni qualcosa si sta muovendo in meglio ma il percorso è tortuoso per tant𐞎.

“Da molti paesi del mondo arrivano report che raccolgono dei dati sottostimati sulle cause dei decessi perché a volte i dati non sono raccolti e non sono dettagliati. Tanti i crimini non sono denunciati, ciò sia per negare dignità alla persona che viene ammazzata perché da quel momento in poi la decisione spetta alla famiglia che dovrebbe denunciare il delitto subito dalla persona transgender. Tante famiglie non lo fanno per vergogna e per negare quella libertà di scelta esercitata durante la vita di uomini e donne trans si preferisce non denunciare” spiega l’avvocato Ileana Capurro, presidente dell’Associazione Transessuale Napoli “In questo report sono segnalati solo le persone ammazzate, ma le violenze non sono stimate per cui tutte le violenze perpetuate sui corpi delle persone transgender e non binarie non sono ancora inseriti, stessa cosa valgono per i suicidi”.

Denunciare ogni tipo di violenza che viene fatta in vita e in morte nei confronti di persone che hanno avuto il coraggio di lottare per essere libere di vivere in base al loro orientamento sessuale e di genere. Cosa che dovrebbe essere prassi ma che a volte si decide di ignorare basandosi anche involontariamente da preconcetti e cliché, che potrebbero anche essere scardinati se ci fossero gli spazi e si creassero le occasioni per spiegare con chiarezza contenuti che sono confusi nell’immaginario della collettività. Rendere popolari dei punti chiave che aiuterebbero a dare maggiore rispetto sarebbero già delle conquiste che potrebbero apparire piccole ma che potrebbero già fare tanto. La presidente Capurro insieme a tutte le risorse umane che animano ATN lavora sinergicamente con tante realtà per mettere in atto progetti di sensibilizzazione che partono da un potente gradino di base, la divulgazione. Per farlo bisogna parlare, metterci la faccia e far sapere ciò che in molti vorrebbero nascondere come polvere sotto al tappetto, o peggio, cancellare.

“C’è un fenomeno di negazione dei corpi della popolazione Transgender e Cisgender che con la morte finiscono per essere annullate nella loro identità” commenta Capurro “Per sensibilizzare aiuterebbe se ci fosse maggiore chiarezza laddove in molti casi, ancora si fa confusione tra orientamento di genere e orientamento sessuale. Non mancano anche coloro che danno per scontato che i transgender siano tutti indistintamente dei sex worker mentre non è assolutamente così. Già pregiudizi come questi condizionano molti parenti che, vuoi per contesti sociali e culturali, ancora oggi non accettano la scelta fatta dai loro congiunti che per essere felici. La volontà dei familiari di ridare, dopo la morte, il nome originario dell’anagrafe e non quello di libera scelta non sono correlati a pochi casi.”