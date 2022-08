Trasporti Napoli, linee tranviarie 1 e 2 sospese per un mese

Anm informa che, in considerazione delle attività di manutenzione straordinaria alla rete tranviaria sul corso Garibaldi, nel tratto da piazza Guglielmo Pepe fino all’altezza della stazione della Circumvesuviana, saranno momentaneamente sospese le linee tranviarie 1 e 2 dal 4 agosto al 4 settembre 2022.



Per l’intera durata dei lavori di manutenzione all’armamento tranviario gli utenti, in alternativa, potranno utilizzare le seguenti linee Anm:

• Sulla tratta Emiciclo Poggioreale – piazza Garibaldi: linea 169 che per l’occasione prolunga il percorso da piazza Nazionale a piazza Garibaldi;

• Sulla tratta piazza Garibaldi – p. Municipio: linee 151 e R2;

• Sulla tratta via Colombo – via Marina - San Giovanni: Linea tranviaria 4;

• Sulla tratta San Giovanni – piazza Garibaldi: linee 195 e 254.