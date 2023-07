Vie del mare, dal 19 luglio ripartono i traghetti da Baia e Torregaveta per Ischia e Procida

A partire da mercoledì 19 luglio 2023 ripartono le corse per i traghetti in partenza da Baia e Torregaveta verso le isole di Procida e Ischia. Un servizio attivo, attraverso la compagnia Capitan Morgan, dal lunedì al venerdì. Previsti anche tre arrivi, dalle isole, ogni giorno, verso Bacoli. Per oltre due mesi e mezzo, fino al 31 agosto.

Si partirà alle 9.30 da Baia ed alle 10.10 da Torregaveta. Per essere alle 10.25 a Procida, ed alle 10.55 a Casamicciola. Al ritorno, il traghetto da Procida partirà alle 18.40 ed alle 18.00 da Casamicciola.

A partire dalla prossima settimana, è possibile acquistare i biglietti on line dal sito ufficiale della compagnia Capitan Morgan oppure direttamente e comodamente a bordo dell’unità all’arrivo in porto. La tassa di sbarco inclusa nel prezzo.

Gli orari

Le tariffe