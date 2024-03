"Troppe auto giungono al Vomero. Ogni fine settimana il traffico raggiunge livelli insostenibili"

La questione traffico nel fine settimana nelle strade del Vomero è un problema di cui si discute ormai da anni. Nella zona collinare, a causa del temporaneo dispositivo di circolazione per la voragine di via Morghen, le ripercussioni sulla viabilità sono ancora maggiori.

Sulla questione traffico si è espressa la presidente della V Municipalità Arenella Vomero Clementina Cozzolino con un post sui social: "Troppe auto giungono al Vomero. Troppe soprattutto se consideriamo che è il quartiere in cui c'è la presenza massiccia di metro e funicolari. Come ogni fine settimana il traffico raggiunge livelli insostenibili. Inoltre tutte queste auto diventano inevitabilmente sosta selvaggia e pericolosa e non esiste un provvedimento 'viabilistico miracoloso" che possa evitare questo. Per non parlare dei livelli di inquinamento acustico e ambientale su cui si rende necessario un monitoraggio a salvaguardia della salute dei cittadini".

"Ora - conclude la presidente della municipalità collinare - è il momento di un confronto con il territorio per individuare una soluzione che dia vivibilità e sicurezza al quartiere e un po' di respiro".